Le Sénat lance une commission d'enquête sur le réseau social chinois TikTok

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le Sénat a décidé de créer une commission d'enquête sur le fonctionnement du réseau social chinois TikTok, a fait savoir jeudi le groupe politique Les Indépendants qui avait déposé une résolution en ce sens. La commission d'enquête, validée mercredi par la conférence des présidents du Sénat, portera sur l'utilisation du réseau social TikTok, son exploitation des données et sa stratégie d'influence, a dit la cheffe de cabinet de Claude Malhuret, sénateur de l'Allier et président du groupe Les Indépendants. La commission d'enquête sera constituée après le 1er mars, jour où le Sénat désignera officiellement en séance publique ses 19 membres, a-t-elle précisé. Le groupe politique Les Indépendants avait déposé le 1er février une résolution pour la création d'une commission d'enquête face aux accusations lancées contre TikTok, soupçonné d'espionnage et de violation de protection des données personnelles. "Il y a un certain nombre d'accusations graves concernant ce réseau, sans compter que toute entreprise chinoise quelle qu'elle soit est obligée de collaborer avec les systèmes de renseignement chinois", a souligné en début de semaine Claude Malhuret sur Public Sénat. "Par conséquent, ça me paraît tout à fait logique, tout à fait nécessaire, que le Sénat mène une commission d'enquête là-dessus", a-t-il ajouté. La résolution déposée demande notamment que la commission d'enquête détermine si TikTok a manqué à ses obligations en matière de protection des données à caractère personnel. Elle demande aussi à la commission d'enquête d'établir si TikTok a des différences de fonctionnement selon les pays et si cela a pour effet de servir une stratégie tendant à porter atteinte aux utilisateurs étrangers du réseau social. Aux Etats-Unis, un projet de loi a été déposé visant à bloquer l'utilisation de TikTok dans le pays pour des raisons de sécurité nationale. Le directeur général de TikTok, Shou Zi Chew, doit témoigner le mois prochain au Congrès. Le réseau social a toujours affirmé ne pas avoir de visée politique cachée et réfuté être contrôlé indirectement ou directement par le Parti communiste chinois. (Rédigé par Blandine Hénault, édité par Bertrand Boucey)