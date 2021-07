Le Sénat lance l'examen du projet de loi sur les infrastructures

Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - Le Sénat américain a voté largement vendredi en faveur de l'ouverture d'un débat sur un projet de loi de rénovation des infrastructures, l'une des priorités du président Joe Biden.

La chambre haute du Congrès s'est prononcée par 66 voix pour et 28 voix contre pour l'examen de ce texte, objet de mois de négociations entre la Maison blanche et les élus démocrates et républicains au Congrès.

Les sénateurs ont prévu de travailler tout le week-end sur ce plan ambitieux à plus de 1.000 milliards de dollars prévoyant des investissements massifs pour remettre à neuf routes, ponts et aéroports aux Etats-Unis.

Le projet prévoit 550 milliards de dollars de nouvelles dépenses et 450 milliards de fonds déjà attribués à d'autres postes. De l'argent doit être débloqué notamment pour la construction de bornes de recharge pour véhicules électriques ou la rénovation des circuits d'eau potable.

(Reportage David Morgan, Richard Chang; version française Jean-Stéphane Brosse)