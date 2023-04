Le Sénat italien approuve un projet de loi restreignant le droit d'asile

ROME (Reuters) - Le Sénat italien a approuvé jeudi un projet de loi visant à réduire le nombre de migrants pouvant prétendre à une forme d'asile et à freiner les efforts d'intégration. Le projet de loi, qui doit encore être approuvé par la Chambre des députés, a été rédigé après le naufrage en février d'une embarcation de migrants au large de la Calabre, dans le sud du pays, qui a causé la mort de plus de 90 personnes. La présidente du Conseil Giorgia Meloni a dit que la loi, qui prévoit des peines de prison plus sévères pour les passeurs de migrants, vise à dissuader les gens de faire confiance aux trafiquants et d'essayer d'atteindre l'Italie illégalement. Ses détracteurs estiment que le projet ne contribuera en rien à endiguer l'afflux de migrants sur les côtes italiennes, mais qu'il poussera au contraire un nombre croissant de nouveaux arrivants vers l'illégalité. Parmi les mesures les plus contestées de la loi figure la décision de supprimer les permis de séjour dits de "protection spéciale", que les autorités peuvent accorder aux migrants qui ne remplissent pas les conditions d'octroi du droit d'asile, mais qui sont exposés à des risques humanitaires dans leur pays d'origine ou qui ont des liens familiaux en Italie. Le gouvernement très conservateur de Giorgia Meloni a déclaré que le système faisait l'objet d'abus, notant qu'en 2022, les autorités avaient délivré 10.506 permis de ce type, contre 7.494 permis pour réfugiés et 7.039 qui accordaient une forme distincte de protection internationale. Le projet de loi met également fin aux cours d'italien financés par l'État et supprime les services de conseil juridique pour les migrants hébergés dans les centres d'accueil officiels. L'Italie a connu récemment une augmentation des arrivées de migrants par bateau, avec 34.715 personnes atteignant le pays du 1er janvier au 19 avril, contre 8.669 au cours de la même période l'année dernière. (Reportage Crispian Balmer ; rédigé par Alex Richardson ; version française Diana Mndiá)