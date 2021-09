Le Sénat américain toujours divisé sur la réforme électorale

Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - Les sénateurs démocrates américains ont présenté mardi une nouvelle version d'une réforme électorale prioritaire aux yeux du président Joe Biden, alors que de nombreux Etats majoritairement républicains imposent des restrictions au vote.

Le texte, baptisé Freedom to Vote Act (loi sur la liberté de vote), vise à garantir que tous les électeurs inscrits puissent demander à voter par correspondance et disposent au moins 15 jours de vote anticipé.

Il autoriserait également toute personne à s'inscrire sur les listes électorales jusqu'au jour même de l'élection, qui deviendrait un jour férié.

La loi cherche également à améliorer la transparence sur certaines contributions de campagne.

"A la suite des élections de 2020 auxquelles les Américains ont participé comme jamais auparavant, nous avons assisté à des attaques sans précédent contre notre démocratie dans les Etats de notre pays", ont déclaré dans un communiqué la sénatrice Amy Klobuchar et sept autres sénateurs, à l'origine du texte.

Les démocrates accusent les Etats contrôlés par le Parti républicain d'imposer, surtout depuis l'élection de novembre dernier et la défaite de Donald Trump, de nouvelles règles électorales afin de réduire la participation, en particulier chez les jeunes, les Afro-Américains et les Latino-Américains, plus enclins à voter démocrate.

Le chef de la majorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, a dit vouloir présenter prochainement ce projet de loi devant la chambre haute, partagée en deux camps égaux de 50 élus, mais les républicains, qui ont déjà fait bloc en juin dernier face à un texte démocrate plus ambitieux, menacent de bloquer à nouveau l'examen du projet.

"Il n'y a aucune raison que le gouvernement fédéral se mêle de savoir comment nous conduisons les élections", a prévenu le chef de la minorité républicaine, Mitch McConnell.

(Reportage Richard Cowan; version française Jean-Stéphane Brosse)