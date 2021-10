Le Sénat américain approuve un relèvement temporaire du plafond de la dette, évitant le défaut de paiement

WASHINGTON (Reuters) - Le Sénat américain a approuvé jeudi un relèvement temporaire du plafond de la dette, écartant ainsi provisoirement le risque d'un défaut de paiement de la première puissance économique mondiale.

Le texte a été approuvé par 50 voix contre 48 et va maintenant être soumis à la Chambre des représentants, où il devrait être approuvé.

La Chambre votera le texte mardi, selon le chef de la majorité démocrate à la Chambre, Steny Hoyer.

Le relèvement du plafond de la dette de 480 milliards de dollars porte la limite de la dette à 28.900 milliards de dollars (25.006 milliards d'euros) et devrait être utilisé d'ici au 3 décembre.

La loi de financement du gouvernement et des agences fédérales doit expirer à cette même date.

Cela signifie qu'au cours des huit prochaines semaines, le Congrès, âprement divisé, devra trouver un terrain d'entente sur les dépenses des agences américaines jusqu'en septembre 2022 - allant de l'éducation et des programmes d'aide à l'étranger à l'application des lois sur l'immigration et à la sécurité des aéroports - et s'accorder soit sur un relèvement du plafond de la dette à plus long terme.

"Les républicains ont joué à un jeu dangereux et je suis heureux que leur stratégie n'ait pas fonctionné", a déclaré le chef de la majorité démocrate au Sénat américain, Chuck Schumer.

(Reportage Susan Cornwell, David Morgan et Makini Brice, rédigé par Richard Cowan; version française Camille Raynaud)