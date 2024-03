Le Sénat américain adopte un texte budgétaire et évite un "shutdown"

Crédit photo © Reuters

par Richard Cowan et David Morgan WASHINGTON (Reuters) - Le Sénat américain a approuvé vendredi un texte de financement pour plusieurs agences gouvernementales, quelques heures avant que le financement actuel n'expire, évitant ainsi une fermeture partielle des administrations fédérales ("shutdown"). Le Sénat, contrôlé par les démocrates, s'est prononcé à 75 voix contre 22 en faveur d'un programme de dépenses de 467,5 milliards de dollars visant à financer, entre autres, l'agriculture, les transports, le logement, l'énergie et les prestations aux anciens combattant jusqu'à la fin de l'année fiscale, le 30 septembre. Le texte a été transmis au président américain Joe Biden pour promulgation. A lire aussi... Le Congrès doit encore travailler sur un accord concernant, entre autres, le financement de l'armée, de la sécurité intérieure et du système de santé avant le 22 mars. (Avec la contribution de Makini Brice; version française Camille Raynaud)