Le Sénat adopte un texte sur l'immigration durci, qui fracture la majorité

par Elizabeth Pineau PARIS (Reuters) - Le Sénat a voté mardi soir le projet de loi sur l'immigration issu d'une commission mixte paritaire (CMP) dans une version durcie qui provoque le malaise d'une partie du camp présidentiel, au point de mettre en difficulté Emmanuel Macron. Le Palais du Luxembourg, où la droite est majoritaire, a adopté le texte par 214 voix contre 114. A l'Assemblée, le Rassemblement national (RN) de Marine Le Pen votera en faveur de ce texte défendu par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a accepté la plupart des modifications voulues par Les Républicains, dont les voix lui sont nécessaires. "Je remercie l'esprit de responsabilité de nos partenaires, que sont les sénateurs notamment, qui nous permettent enfin de pouvoir prendre des mesures très fortes contre l'immigration irrégulière, pour intégrer les étrangers et pour régulariser ceux qui travaillent", a déclaré le locataire de la Place Beauvau après l'accord trouvé en CMP. Devant la presse, Marine Le Pen, double finaliste de la course à l'Elysée, a évoqué une "victoire idéologique" de son parti, ce dont le camp présidentiel se défend. A gauche, le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, Boris Vallaud, a dénoncé "une CMP de la honte, un grand moment de déshonneur pour le gouvernement", dont il a fustigé "la collusion avec les thèses de l'extrême droite". Promesse de campagne d'Emmanuel Macron, ce texte sur l'immigration - sujet de préoccupation des Français selon les sondages d'opinion - a fait l'objet de mois de tractations, allant jusqu'à conduire l'opposition à se liguer pour voter la semaine dernière une motion de rejet qui a privé l'Assemblée nationale de débats. Des voix de la majorité, où l'aile gauche et les centristes du MoDem ont fait part de leurs réserves, pourraient manquer lors du vote final au Palais-Bourbon lors d'une séance devant débuter mardi à 21h30. "MOMENT DE VÉRITÉ" DANS LE CAMP MACRON Sacha Houlié, président Renaissance de la commission des Lois et membre de la CMP, votera contre, selon son entourage. Et selon plusieurs médias, des ministres ayant une sensibilité de gauche, dont celui de la Santé Aurélien Rousseau, ont mis leur démission dans la balance. "C'est le moment de vérité", a dit à Reuters le député Renaissance venu de la gauche Patrick Vignal, indiquant qu'il voterait pour sa part en faveur du texte. Emmanuel Macron a réuni dans la soirée à l'Elysée la Première ministre Elisabeth Borne, les présidents de groupe et les chefs de parti de la majorité "afin de faire un point sur la situation", a rapporté la présidence de la République. L'un des points de désaccord au sein des 14 membres de la CMP - dont la couleur politique reflète celle du Parlement - portait sur la question du versement des prestations sociales aux étrangers en situation régulière, finalement soumis à un délai de carence de cinq ans pour les personnes ne travaillant pas, ce que ses détracteurs considèrent comme l'illustration d'une "préférence nationale" inacceptable. Le texte voté au Sénat reprend nombre de mesures allant dans le sens d'un net durcissement des conditions d'accueil des immigrés en France, avec notamment l'instauration d'un délit de séjour irrégulier et d'une caution préalable à l'installation des étudiants étrangers. Il prévoit aussi la déchéance de nationalité pour les binationaux ayant été condamnés à des peines supérieures à dix ans pour des crimes contre des membres des forces de l'ordre. En matière de régularisation, il donne pouvoir aux préfets de régulariser des sans-papiers dans des secteurs ayant des difficultés de recrutement, comme le bâtiment et la restauration. Plus de 7.000 personnes seraient concernées, selon le gouvernement. Après le vote en CMP, une cinquantaine d'associations, syndicats et ONG, dont la Ligue des droits de l'homme, ont dénoncé dans un communiqué le projet de loi "le plus régressif depuis au moins quarante ans pour les droits et conditions de vie des personnes étrangères, y compris celles présentes depuis longtemps en France." (Reportage Elizabeth Pineau, avec Benjamin Mallet, Bertrand Boucey et Jean-Stéphane Brosse, édité par Kate Entringer et Jean Terzian)