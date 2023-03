Le Sénat adopte définitivement la réforme des retraites

Le Sénat adopte définitivement la réforme des retraites













(Avec précisions, réaction) PARIS, 16 mars (Reuters) - Le Sénat a définitivement adopté jeudi matin le projet de loi du gouvernement sur la réforme du système de retraites en France grâce aux voix de la droite et du centre. La chambre haute du Parlement s'est prononcée par 193 voix pour et 114 voix contre sur ce projet de loi de financement rectificative de la Sécurité sociale unanimement rejeté par les syndicats et contesté depuis des semaines dans la rue. Deux sénateurs supplémentaires ont voté jeudi contre la réforme, adoptée en première lecture par le Sénat le 11 mars par 193 voix contre 112. Le texte de compromis, arrêté mercredi en commission mixte paritaire, va maintenant être transmis à l'Assemblée nationale, appelée à voter dans l'après-midi, mais où le gouvernement n'est absolument pas certain d'obtenir une majorité. "Nous sommes déterminés à construire cette majorité. C'est l'objectif et l'engagement des prochaines heures", a déclaré à la presse le ministre du Travail, Olivier Dussopt, à l'issue du vote au Sénat. (Rédigé par Tangi Salaün et Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)