Le Sénat à moitié renouvelé, le RN signe son retour !

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le Rassemblement national (RN) a remporté dimanche trois sièges au Sénat, faisant son retour à la chambre haute du Parlement dont la moitié des sièges, soit 170, a été renouvelée lors d'élections au suffrage indirect et où l'écologiste Yannick Jadot et le communiste Ian Brossat font leur entrée. Comme elle l'espérait, la droite menée par le groupe Les Républicains (LR) a conservé la majorité au Sénat, où le camp du président Emmanuel Macron compte un groupe présidé par l'élu de Côte-d'Or, François Patriat. Un seul membre du gouvernement était en lice, la secrétaire d'État à la Citoyenneté, Sonia Backès, qui a été battue en Nouvelle-Calédonie. Le divers-droite Georges Naturel et le régionaliste Robert Wienie Xowie ont quant à eux été élus sur l'île. Quelque 78.000 "grands électeurs" (députés, sénateurs, conseillers régionaux, départementaux, municipaux) étaient appelés aux urnes pour départager 1.829 candidats. "Ce renouvellement sénatorial conforte la majorité sénatoriale de la droite et du centre et témoigne de son ancrage territorial", a commenté le président LR de la chambre haute, Gérard Larcher, 74 ans, favori pour rester en poste avec un cinquième mandat lors d'un scrutin qui aura lieu le 2 octobre. "Dans un contexte politique marqué par l'absence de majorité au sein de l'Assemblée nationale, plus que jamais le Sénat incarne ce pôle de stabilité, ce point d'équilibre de la République face à la crise profonde que traverse notre pays", a-t-il déclaré dans un communiqué. Eric Ciotti, le président de LR, a salué une "grande victoire de la droite", laquelle "porte toujours un message d'espoir", a-t-il dit. "Les Républicains demeureront une opposition solide et porteront un projet pour la France et les Français", a-t-il ajouté dans un communiqué. Alors qu'il n'avait plus de sénateur depuis le départ de Stéphane Ravier vers le parti Reconquête d'Eric Zemmour lors de la dernière campagne présidentielle, le RN a annoncé avoir remporté trois sièges, avec Aymeric Durox en Seine-et-Marne, Joshua Hochart dans le Nord et Christopher Szczurek dans le Pas-de-Calais. La gauche, deuxième force politique du Sénat, partait divisée. La France insoumise (LFI), qui n'a aucun élu à la chambre haute, a présenté ses propres candidats, à la différence des communistes, des socialistes et des écologistes qui ont fait candidature commune dans une partie des circonscriptions. (Reportage Elizabeth Pineau, avec Gilles Guillaume, édité par Blandine Hénault et Jean Terzian)