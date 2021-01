Le secteur privé américain a détruit des emplois en décembre, une première en huit mois

Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - Contre toute attente, le secteur privé aux Etats-Unis a supprimé des emplois en décembre, une première depuis avril, les nouvelles restrictions prises face à l'augmentation des contaminations par le coronavirus ayant provoqué une nouvelle vague de licenciements.

Les résultats, publiés mercredi, de l'enquête mensuelle du cabinet de conseil ADP montrent que 123.000 emplois ont été détruits le mois dernier.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne 88.000 créations de postes.

Le chiffre des créations d'emplois privés de novembre a été révisé en très légère baisse, à 304.000 contre 307.000 annoncé initialement.

Les Etats-Unis ont dépassé les 20 millions de cas de COVID-19 et le bilan s'élève à 347.000 morts alors qu'un variant plus contagieux du coronavirus a été décelé dans plusieurs Etats.

La reprise du marché du travail a été entravée en outre par les difficultés des élus à trouver un accord sur un nouveau plan de relance à l'économie puis par le refus initial du président américain de le ratifier.

L'enquête ADP est publiée deux jours avant le rapport mensuel du département du Travail qui devrait, selon le consensus, confirmer lui aussi la tendance au ralentissement de la reprise de l'emploi.

Les économistes interrogés par Reuters tablent sur la création de 100.000 emplois non-agricoles après 245.000 en novembre.

Il s'agirait de la plus faible augmentation depuis le début de la reprise de l'emploi en mai et porterait à 12,5 millions le nombre d'emplois retrouvés sur les 22,2 millions perdus en mars et avril.

(Lucia Mutikani, version française Laetitia Volga, édité par Patrick Vignal)