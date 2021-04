Le secteur manufacturier brille en Allemagne et en France

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Principaux résultats définitifs des enquêtes Markit auprès des directeurs d'achat du secteur manufacturier en Europe:

* ALLEMAGNE - LA CROISSANCE DANS L'INDUSTRIE À UN NIVEAU RECORD

La croissance de l'activité manufacturière en Allemagne a atteint un niveau sans précédent en mars grâce à la vigueur de la demande en Chine et aux Etats-Unis, confirment les résultats définitifs de l'enquête d'IHS Markit auprès des directeurs d'achats.

L'indice PMI du secteur a progressé à 66,6, un chiffre conforme à l'estimation initiale, après 60,7 en février.

"C'est un mois record de beaucoup de points de vue, parmi lesquels les nouvelles commandes à l'export, qui ont bénéficié de la reprise simultanée des ventes aux Etats-Unis et en Chine, et on observe qu'un nombre sans précédent d'entreprises industrielles allemandes font état d'une croissance de l'activité", explique Phil Smith, économise d'IHS Markit.

Il ajoute cependant que le blocage pendant six jours du canal de Suez pourrait se traduire par des retards d'approvisionnement en matières premières et un allongement des délais de livraison.

* FRANCE - LA CROISSANCE MANUFACTURIÈRE À UN PIC DE PLUS DE 20 ANS

La croissance manufacturière en France a dépassé les attentes en mars pour atteindre un pic de plus de 20 ans, montrent les résultats de l'enquête que réalise IHS Markit auprès des directeurs d'achat (PMI).

L'indice manufacturier s'affiche à 59,3 dans sa version définitive, au plus haut depuis septembre 2000, contre 56,1 en février et une première estimation à 58,8.

"Les dernières données PMI indiquent une très bonne performance du secteur manufacturier français en mars, confirmant que la demande s'améliore en vue de la réouverture de l'économie mondiale plus tard dans l'année", commente Eliot Kerr, économiste d'IHS Markit.

Le mois d'avril pourrait être plus compliqué après l'annonce mercredi par Emmanuel Macron d'un nouveau renforcement des mesures de lutte contre le COVID-19, qui passe par un élargissement à tout le pays des mesures de restrictions et par la fermeture des écoles pendant trois semaines.

(Bureaux européens de Reuters, Marc Angrand et Patrick Vignal pour le service français)