Le secteur du luxe en Europe souffre, la Chine inquiète encore

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le secteur européen du luxe recule lundi en matinée en Bourse dans un contexte d'inquiétude persistante pour la croissance de la Chine, l'agence S&P ayant notamment abaissé ses perspectives pour la deuxième économie de la planète. A la Bourse de Paris, vers 09h15 GMT, Kering abandonne 2,77%, LVMH 1,81% et Hermès 2,11% Ailleurs en Europe, Richemont, Moncler et Burberry cèdent respectivement 1,79%, 2,26% et 2,24%. L'indice sectoriel du luxe fléchit au moment de 2,04%, contre un repli de 0,72% pour l'indice paneuropéen Stoxx 600. S&P a abaissé lundi sa prévision de croissance économique de la Chine pour cette année, à 4,8% contre 5,2% précédemment, estimant que l'assouplissement budgétaire et monétaire reste limité. "L'accent mis par les responsables politiques sur la maîtrise de l'endettement et des risques financiers a placé la barre plus haut en matière de relance macroéconomique", note Louis Kuijs, chef économiste pour la région Asie-Pacifique chez S&P. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)