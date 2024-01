Le secteur des services de la zone euro pourrait encore ralentir - BCE

Crédit photo © Reuters

FRANCFORT (Reuters) - L'activité des services en zone euro pourrait s'affaiblir davantage au cours des prochains trimestres en raison de la hausse des taux d'intérêt, mais l'impact de ces hausses sur le secteur pourrait être plus modéré que sur l'industrie manufacturière, a conclu une étude de la Banque centrale européenne (BCE) mardi. Le secteur manufacturier a été en récession pendant la majeure partie de l'année 2023 sous l'effet du resserrement monétaire, mais la demande de services est restée relativement robuste, stimulant la croissance du secteur. La situation pourrait se normaliser, car l'activité des services a tendance à s'aligner sur celle de l'industrie manufacturière avec un décalage de deux trimestres, relève la BCE. "La dynamique de l'industrie manufacturière contient des informations pertinentes pour la dynamique à court terme des services, et donc pour le reste de l'économie", résume la BCE dans un article du Bulletin économique. "Le secteur manufacturier semble mener les services (...) alors qu'aucune corrélation nette ne peut être établie en sens inverse". La forte intensité en capital de l'industrie explique la réaction plus rapide du secteur aux hausses de taux, dès le troisième trimestre 2022. La BCE précise par ailleurs que l'impact de sa politique monétaire sur les services devrait être moins important. "Les chocs de politique monétaire ont un impact sur l'industrie manufacturière qui est presque deux fois plus fort et qui se transmet avec environ deux trimestres d'avance par rapport à la transmission aux services", a ajouté la BCE. (Reportage Balazs Koranyi, version française Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)