Le secteur de la livraison de repas chute en bourse après une note d'Exane

15 janvier - Les plateformes de livraison de repas chutent lundi en Bourse à la mi-séance, après qu'Exane BNP Paribas a prévenu dans une note "éviter le secteur". A 12h42 GMT, HelloFresh perd 6,08%, Delivery Hero 5,74% et Just Eat 6,52%. Deliveroo s'érode de 0,16%, et Ocado, groupé par le courtier avec les plateformes étant donné son "rythme de déploiement de cash important", abandonne 4,75%. Le Stoxx 600 reculait au même moment de 0,38%. Ces groupes ont du mal à augmenter leurs volumes, selon le courtier, qui juge difficile de s'enthousiasmer pour un secteur dans lequel HelloFresh, le "seul groupe à gagner de l'argent" est également "en train d'avertir sur ses bénéfices". Le courtier abaisse sa recommandation à "sous-performance" pour Just Eat, évoquant des risques sur le consensus, tout en relevant sa recommandation sur Deliveroo de "sous-performance" à "neutre". (Rédaction Louis van Boxel-Woolf, version française Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)