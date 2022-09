Le secteur de l'assurance s'engage à contenir la hausse des primes

PARIS, 20 septembre (Reuters) - Les assureurs français feront en sorte de contenir la prime moyenne des assurances auto et habitation en deçà de l'inflation en 2022 et 2023 dans le cadre d'un "pack anti-inflation", a annoncé mardi la présidente de France Assureurs, Florence Lustman, à l'issue d'une réunion de travail avec le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire. (Rédigé par Jean-Stéphane Brosse, édité par Kate Entringer)