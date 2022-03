Le secrétaire d'Etat américain attendu en Israël pour une réunion avec des pays arabes

WASHINGTON (Reuters) - Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken s'envole ce samedi pour Israël où il participera à une réunion israélo-arabe, un séjour susceptible d'être dominé par les dossiers du nucléaire iranien et de l'invasion russe de l'Ukraine.

Selon le département d'État américain, Antony Blinken rencontrera dimanche le Premier ministre israélien Naftali Bennett, qui a tenté une médiation pour mettre fin au conflit entre l'Ukraine et la Russie, qui dure depuis un mois.

Le bureau du ministre israélien des Affaires étrangères Yair Lapid a annoncé qu'il convoquerait Blinken et ses homologues des Émirats arabes unis, de Bahreïn, du Maroc et de l'Égypte pour une "réunion historique" dimanche et lundi à Sde Boker, dans le sud d'Israël.

Antony Blinken doit se rendre en Cisjordanie, au Maroc et en Algérie lors de cette tournée où il sera également question de l'Iran et de sécurité régionale.

Il rencontrera le président palestinien Mahmoud Abbas à Ramallah, a fait savoir le département d'Etat dans un communiqué.

(Reportage Jason Lange; Version française Elizabeth Pineau)