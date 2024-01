Le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin est sorti de l'hôpital-Pentagone

Le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin est sorti de l'hôpital-Pentagone













Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - Le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin est sorti lundi de l'hôpital, deux semaines après y avoir été admis pour des complications consécutives à un traitement contre le cancer de la prostate, a déclaré le Pentagone dans un communiqué. Lloyd Austin, 70 ans, a été hospitalisé le 22 décembre au Centre médical militaire national de Walter Reed (Maryland) pour un cancer de la prostate avant d'être de nouveau admis le 1er janvier à cause de complications. Son hospitalisation n'a été révélée que quatre jours plus tard et le Pentagone a attendu le 9 janvier pour en donner les raisons. Lloyd Austin est le numéro deux après Joe Biden dans l'ordre de commandement de l'armée américaine et ses fonctions exigent qu'il soit disponible pour répondre à une éventuelle crise de sécurité nationale. "Je suis reconnaissant pour les soins excellents que j'ai reçus au Centre médical militaire national de Walter Reed et je souhaite remercier les excellents docteurs et infirmiers pour leur professionnalisme et leur soutien superbe", a déclaré Lloyd Austin dans un communiqué. L'équipe médicale a déclaré que le patron du Pentagone a passé des examens et a reçu un traitement non-chirurgical pour des douleurs à la jambe et qu'il ne devrait pas recevoir de nouveau traitement contre le cancer. "Le cancer de la prostate du secrétaire Austin a été traité tôt et efficacement et son pronostic est excellent. Il n'y a pas de traitement supplémentaire prévu autre que des actes réguliers de surveillance"", ont déclaré ses médecins dans un communiqué par le Pentagone. Le secrétaire à la Défense va travailler à distance avec un accès à tous les canaux de communications sécurisés avant de revenir à temps plein, a également ajouté le Pentagone. Le manque de transparence de Lloyd Austin sur son hospitalisation lui a attiré des critiques et a pris de court la Maison blanche. Le président américain a déclaré vendredi garder sa confiance en Lloyd Austin tout en reconnaissant une erreur de jugement de la part de son secrétaire à la Défense. Le bureau de l'inspection générale du Département de la Défense a annoncé jeudi l'ouverture d'une enquête sur la gestion de l'hospitalisation de Lloyd Austin. (Ismail Shakil et Katharine Jackson; version française par Zhifan Liu, édité par Sophie Louet)