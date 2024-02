Le secrétaire américain à la Défense est sorti de l'hôpital

Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, est sorti mardi de l'hôpital militaire où il avait été admis dimanche, a indiqué le Pentagone. Lloyd Austin, 70 ans, avait déjà été hospitalisé en décembre et en janvier pour une intervention et un traitement contre un cancer de la prostate. Le chef du Pentagone a été critiqué par le président Joe Biden et par des élus du Congrès, démocrates comme républicains, pour n'avoir pas révélé sa maladie. Lloyd Austin, a été hospitalisé dimanche à Washington en raison de symptômes suggérant un problème émergent de vessie. Le secrétaire à la Défense est sorti de l'hôpital mardi après-midi et "a repris toutes ses fonctions et ses devoirs", a déclaré le Pentagone dans un communiqué. Sur les conseils des médecins, il travaillera depuis son domicile avant de retourner au Pentagone dans le courant de la semaine. Les médecins de Lloyd Austin ont indiqué dans un communiqué que le secrétaire à la Défense devrait se rétablir complètement. En raison de cette nouvelle hospitalisation, Lloyd Austin a été contraint d'annuler un déplacement au siège de l'Otan, où il devait notamment participer à une réunion sur l'Ukraine. Cette réunion se tiendra finalement en ligne. "Le secrétaire (à la Défense) a toujours l'intention de participer à la réunion virtuelle du Groupe de contact sur la défense de l'Ukraine demain. Il prononcera notamment un discours d'ouverture", a déclaré Sabrina Singh, porte-parole du Pentagone, lors d'un point de presse. (Reportage Phil Stewart et Idrees Ali; version française Camille Raynaud)