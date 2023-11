Le secrétaire américain à la Défense en visite à Kyiv

KYIV (Reuters) - Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, est arrivé à Kyiv lundi dans le cadre d'une visite destinée à assurer l'Ukraine du soutien des Etats-Unis face à l'invasion du pays par la Russie. "Je suis ici aujourd'hui pour délivrer un message important : les Etats-Unis continueront à soutenir l'Ukraine dans sa lutte pour la liberté contre l'agression de la Russie, aujourd'hui et dans le futur", a déclaré Lloyd Austin sur X, anciennement Twitter. Cette visite intervient dans un contexte de divisions croissantes sur l'aide à apporter à l'Ukraine au sein du Congrès américain. Une conférence conjointe Ukraine-Etats-Unis sur l'industrie militaire doit se tenir à Washington le mois prochain. Cet événement, qui se tiendra les 6 et 7 décembre, a pour but de stimuler la production nationale d'armes en Ukraine. (Reportage Max Hunder ; version française Kate Entringer)