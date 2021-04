Le second tour des régionales possiblement reporté au 27 juin, estime Ferrand

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le Premier ministre, Jean Castex, va proposer de maintenir les élections départementales et régionales au mois de juin, en décalant "peut-être" le second tour d'une semaine, au 27 juin, a déclaré mardi le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand.

"Le Premier ministre (...) va proposer que les élections aient lieu au mois de juin peut-être en décalant jusqu'au 27 juin le deuxième tour (...)", a dit Richard Ferrand au micro de RTL.

Un débat sur le sujet, précédé d'un discours de Jean Castex, doit avoir lieu ce mardi à l'Assemblée nationale puis mercredi au Sénat.

Une majorité de partis politiques dont La République en marche, les Républicains et le Rassemblement national, souhaitent l'organisation des scrutins en juin malgré la situation sanitaire, au nom du respect de la démocratie.

Une consultation auprès des maires de France menée par le gouvernement a montré qu'une majorité de ces élus était favorable au maintien des élections départementales et régionales au mois de juin.

Selon BFM, qui cite des sources gouvernementales, le Premier ministre pourrait aussi annoncer un report d'une semaine du premier tour des élections régionales, au 20 juin.

(Bertrand Boucey et Blandine Hénault)