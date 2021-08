Le Salon de l'Auto de New York annulé par crainte sanitaire

Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - Les organisateurs du Salon de l'Auto de New York ont annoncé l'annulation de l'événement, qui devait débuter le 19 août et attire traditionnellement des milliers de visiteurs et de journalistes du monde entier, citant la hausse des contaminations au coronavirus provoquée par le variant Delta.

Alors qu'il devait initialement rouvrir ses portes en avril dernier après la crise sanitaire, le Salon de l'Auto avait été présenté en juin par des représentants new-yorkais comme le signe des progrès réalisés face à l'épidémie de coronavirus, notamment grâce à la campagne de vaccination.

Dans un communiqué, les organisateurs du Salon, qui devait durer dix jours, ont dit avoir pris cette décision suite à la résurgence des infections au coronavirus et aux mesures annoncées récemment par les autorités locales.

Le maire de New York, Bill de Blasio, a annoncé cette semaine la création d'un pass sanitaire obligatoire, attestant de la vaccination contre le COVID-19, pour les salariés et les employés des restaurants, salles de sport et autres lieux clos de divertissement.

(Reportage David Shepardson et Shreyasee Raj; version française Jean Terzian)