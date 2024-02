Le Salon aéronautique de Singapour ouvre ses portes

Le Salon aéronautique de Singapour ouvre ses portes













Crédit photo © Reuters

par Lisa Barrington, Brenda Goh et Joe Brock SINGAPOUR (Reuters) - Le Salon aéronautique de Singapour, le plus grand d'Asie, a ouvert ses portes mardi dans un contexte de forte reprise du trafic aérien que les avionneurs peinent à suivre en raison de problèmes d'approvisionnement. Le rendez-vous bisannuel de l'aviation commerciale et de défense a attiré cette année plus de mille entreprises d'une cinquantaine de pays, dont les mastodontes Airbus, Boeing et Lockheed Martin, ainsi que Comac ou Avic, leurs concurrents chinois. Comac, qui a présenté pour la première fois hors de Chine son avion de ligne C919, a annoncé la commande de 40 exemplaires de l'appareil monocouloir par la compagnie Tibet Airlines. A lire aussi... La compagnie Royal Brunei Airlines a de son côté acheté quatre Boeing 787-9 Dreamliner. L'avionneur américain a également signé le contrat de vente de 45 exemplaires de l'avion à Thai Airways. Situé tôt dans l'année, le salon de Singapour est généralement moins riche en annonces que ses homologues de Paris, Farnborough et Dubaï. La forte reprise du trafic aérien, qui a renoué avec ses niveaux d'avant la pandémie de covid, accroît cependant l'appétit des compagnies aériennes. "Nous voyons 2024 comme un véritable retour à la normale", déclaré Steven Townend, directeur général du loueur d'avions basé à Singapour BOC Aviation. "L'industrie est en croissance, les compagnies gagnent à nouveau de l'argent à l'échelle mondiale." Mais les constructeurs aéronautiques ont du mal à suivre la demande après les pertes d'emploi, les problèmes de fret et la crise de recrutement engendrés par la crise du covid. Boeing est en outre dans le collimateur de l'autorité fédérale américaine de l'aviation civile (FAA) après un incident début janvier à bord d'un appareil d'Alaska Airlines. La FAA a pris la décision sans précédent de geler le rythme de production du 737 MAX à 38 par mois, interdisant à l'avionneur d'accélérer la cadence. Airbus vient d'annoncer quant à lui le report du deuxième au troisième trimestre la mise en service de son monocouloir A321XLR. Des fournisseurs interrogés par Reuters indiquent qu'Airbus fabrique chaque mois environ 50 appareils de la famille A320neo comparé à un objectif de 58 fin 2023. Christian Scherer, directeur général de la division d'aviaton commerciale d'Airbus, a déclaré mardi qu'il existait de nombreux points de blocage dans la chaîne d'approvisionnement du secteur aéronautique que l'avionneur s'employait à résorber. (Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Kate Entringer)