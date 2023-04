Le rythme de l'élévation du niveau de la mer accélère fortement, selon l'Onu

GENÈVE, 21 avril (Reuters) - Le niveau des mers monte deux fois plus vite qu'au cours de la première décennie de mesures (1993-2002) et a atteint un nouveau record l'année dernière, a déclaré l'Organisation météorologique mondiale (OMM) vendredi.

La fonte extrême des glaciers et la chaleur record des océans - qui provoque la dilatation de l'eau - ont contribué à une augmentation moyenne du niveau des mers de 4,62 mm par an entre 2013 et 2022, a indiqué l'agence de l'Onu dans un rapport détaillant les ravages du changement climatique. C'est environ deux fois plus que lors de la première décennie enregistrée, 1993-2002, soit une augmentation totale de plus de 10 cm depuis le début des années 1990. L'élévation du niveau des mers menace certaines villes côtières et l'existence même d'États de faible altitude comme l'île de Tuvalu qui prévoit de construire une version numérique d'elle-même au cas où elle serait submergée. "Ce rapport montre qu'une fois de plus, les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère continuent d'atteindre des niveaux record, ce qui contribue au réchauffement des terres et des océans, à la fonte des calottes glaciaires et des glaciers, à l'élévation du niveau des mers, ainsi qu'au réchauffement et à l'acidification des océans", a déclaré le secrétaire général de l'OMM, Petteri Taalas, dans un avant-propos. Le rapport annuel, publié la veille de la Journée de la Terre, montre aussi que la glace de mer dans l'Antarctique a reculé jusqu'à atteindre des niveaux record en juin et juillet derniers. Les océans ont connu des températures jamais enregistrées, et environ 58 % de leur surface a été confronté à une vague de chaleur marine. Les climatologues ont prévenu que le monde pourrait battre un nouveau record de température moyenne en 2023 ou 2024, sous l'effet du changement climatique et du retour anticipé du phénomène El Niño. (Reportage Emma Farge, version française Victor Goury-Laffont, édité par Tangi Salaün)