Le Royaume-Uni va supprimer le regroupement familial pour certains étudiants internationaux

Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - Le Royaume-Uni a annoncé mardi qu'il supprimerait le droit pour certains étudiants internationaux de faire venir des membres de leur famille dans le pays, une mesure qui entre dans le cadre d'une stratégie plus large visant à réduire le solde migratoire qui a atteint un record l'an dernier. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak s'est engagé à contrôler l'immigration et a dit la semaine dernière envisager une série de mesures pour réduire les arrivées de migrants dans le pays. Le ministère de l'Intérieur a expliqué mardi que les nouvelles mesures, qui ciblent les étudiants de troisième cycle à l'exception de ceux qui suivent des programmes de recherche, contribueront à réduire "considérablement" l'immigration et à freiner les demandes de visa étudiant comme moyen détourné de trouver un travail au Royaume-Uni. "Nous avons constaté une augmentation sans précédent du nombre de personnes liées à un étudiant arrivant dans le pays avec des visas", a déclaré la ministre de l'Intérieur, Suella Braverman, dans un communiqué. "C'est la meilleure chose à faire pour nous permettre de mieux protéger nos services publics et de soutenir l'économie en permettant aux étudiants qui contribuent le plus de continuer à venir ici". Les règles actuellement en vigueur permettent aux étudiants de troisième cycle qui suivent des cours d'une durée d'au moins neuf mois de faire venir leur conjoint et leurs enfants au Royaume-Uni. Selon le gouvernement, le nombre de personnes à charge a été multiplié par huit depuis 2019, pour atteindre 136.000 personnes l'an dernier. Les nouvelles mesures, qui entreront en vigueur en janvier, interviennent avant l'annonce jeudi de l'estimation du solde migratoire du Royaume-Uni pour 2022. Pour l'année écoulée à juin 2022, le solde migratoire a atteint un record historique avec 504.000 entrées sur le territoire britannique. Le Royaume-Uni va également supprimer la possibilité pour les étudiants internationaux de passer du statut d'étudiant à celui d'actif avant la fin de leurs études, a déclaré le ministère de l'Intérieur. L'an dernier, 486.000 visas étudiant ont été délivrés au Royaume-Uni, selon le ministère, ce qui constitue la source principale d'arrivée de migrants dans le pays. (Reportage Sachin Ravikumar, rédigé par Muvija M, Blandine Hénault pour la version française, édité par Kate Entringer)