Le Royaume-Uni va désigner Wagner comme organisation terroriste, selon la BBC

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le groupe paramilitaire russe Wagner devrait être classé par le gouvernement britannique comme organisation terroriste, a rapporté mardi la BBC, citant un projet de décret. Selon le projet de décret, les avoirs de Wagner pourront être désignés comme des biens appartenant à une organisation terroriste et être saisis, a indiqué la BBC, précisant qu'il serait illégal d'être membre du groupe ou de le soutenir. La ministre britannique de l'Intérieur, Suella Braverman, a déclaré à la BBC que Wagner était "violent, destructeur (...) un outil militaire de la Russie (du président) Vladimir Poutine". "Ce sont des terroristes, c'est aussi simple que cela, et ce décret d'interdiction le stipule clairement dans le cadre légal britannique", a-t-elle dit. Désigner Wagner comme organisation terroriste signifierait qu'appartenir ou promouvoir le groupe, organiser ses réunions ou y prendre la parole, et arborer son logo en public constituerait une infraction pénale au Royaume-Uni. (Reportage Lavanya Ahire; version française Camille Raynaud)