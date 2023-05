Le Royaume-Uni se rapproche d'une décision sur la livre numérique

Le Royaume-Uni se rapproche d'une décision sur la livre numérique













Crédit photo © Reuters

par Huw Jones LONDRES (Reuters) - Le Royaume-Uni se rapproche d'une décision sur une version numérique de la livre sterling et ne doit pas rester à la traîne en matière d'innovation financière, a déclaré mercredi son ministre des Services financiers Andrew Griffith. Le ministère des Finances et la Banque d'Angleterre (BoE) ont lancé en février une concertation sur l'émission éventuelle d'une livre sterling numérique, possiblement au cours de la seconde moitié de cette décennie. Bien qu'aucune décision définitive n'ait été prise, Andrew Griffith a estimé que le Royaume-Uni devait s'adapter aux changements dans le domaine des paiements et ne pas en freiner l'évolution. "Nous ne consacrerions pas de temps sur la consultation si nous ne pensions pas que nous nous rapprochons, nous n'en sommes pas là aujourd'hui, mais nous nous rapprochons du moment où le "si" devient un "quand", a déclaré le ministre lors d'un événement organisé par le cercle de réflexion OMFIF. La Royaume-Uni ne doit pas rester à la traîne de l'innovation mondiale sur les paiements, les paiements autres qu'en espèces représentant déjà 85% des transactions, a déclaré Andrew Griffith. "Nous envisageons qu'une livre numérique agisse de la même manière qu'une livre physique, il s'agirait d'une forme de monnaie sûre et fiable", a-t-il ajouté. De nombreux pays préparent le terrain pour une version numérique de leur monnaie. La Commission européenne devrait proposer prochainement une législation qui servirait de base juridique à un euro numérique, s'il était introduit. (Huw Jones, version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)