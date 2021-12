Le Royaume-Uni fait face à un "raz-de-marée" du variant Omicron, prévient Boris Johnson

(Actualisé avec nouvelles déclarations de Boris Johnson)

LONDRES, 12 décembre (Reuters) - Le Royaume-Uni est confronté à un "raz-de-marée" de cas de contaminations au variant Omicron du coronavirus responsable du COVID-19 et deux doses de vaccins ne suffiront pas à endiguer cette vague, a déclaré dimanche le Premier ministre Boris Johnson, annonçant l'accélération de la campagne vaccinale de rappel.

Le dirigeant s'est exprimé quelques heures après le relèvement par les autorités sanitaires britanniques du niveau d'alerte face au COVID-19 à quatre sur une échelle de cinq.

"Un raz-de-marée d'Omicron arrive", a déclaré Boris Johnson dans une déclaration télévisée dimanche soir. "Et j'ai bien peur qu'il soit maintenant clair que deux doses de vaccin ne sont tout simplement pas suffisantes pour donner le niveau de protection dont nous avons tous besoin".

Le Premier ministre a expliqué que les scientifiques avaient la certitude que le nouveau variant Omicron était beaucoup plus transmissible et qu'une vague de contaminations dans une population qui n'aurait pas reçu une dose de rappel de vaccin pourrait mettre sous pression le service national de santé (NHS).

"Toutes les personnes âgées de 18 ans et plus en Angleterre auront la possibilité de recevoir leur vaccin de rappel avant le Nouvel An", a déclaré Boris Johnson dans son allocution télévisée.

Le Premier ministre a déployé la semaine dernière un "plan B" contre l'épidémie de COVID-19 prévoyant des mesures sanitaires plus strictes et un recours privilégié au télétravail face au regain de contaminations.

Dimanche, Israël a annoncé avoir placé le Royaume-Uni, ainsi que le Danemark, sur sa liste "rouge" de pays où les Israéliens ne peuvent se rendre en raison de la propagation importante du variant Omicron dans ces deux pays. (Reportage Andy Bruce et Kate Holton, Blandine Hénault pour la version française)