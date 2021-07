Le Royaume-Uni devra verser 47,5 milliards d'euros à l'UE dans le cadre du règlement financier post-Brexit

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le Royaume-Uni est tenu de verser 47,5 milliards d'euros à l'Union européenne dans le cadre du règlement financier post-Brexit, a annoncé l'UE.

Le rapport budgétaire de l'UE pour 2020 indique que cette somme est due en vertu d'une série d'articles que les deux parties ont acceptés dans le cadre de l'accord de retrait du Brexit.

Le Trésor britannique a toutefois insisté sur le fait que le règlement financier du Brexit reste dans la fourchette comprise entre 40,74 milliards d'euros et 45,40 milliards d'euros, a rapporté jeudi le Financial Times. Le Trésor britannique n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

Un premier paiement de 6,8 milliards d'euros devrait être perçu en 2021, le reste de la somme pouvant être versé ultérieurement, était-il indiqué dans le rapport budgétaire de l'UE.

Le montant de 47,5 milliards d'euros est nettement plus élevé que prévu. L'Office for Budget Responsibility du Royaume-Uni avait prévu, dans son rapport sur les perspectives économiques et budgétaires de mars 2018, que le montant du règlement s'élèverait à 41,4 milliards d'euros.

(Kanishka Singh; version française Camille Raynaud)