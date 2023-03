Le Royaume-Uni dévoilera mardi une nouvelle loi contre les traversées irrégulières de la Manche-presse

LONDRES, 4 mars (Reuters) - La Grande-Bretagne devrait dévoiler mardi une nouvelle loi visant à contrôler les traversées irrégulières de la Manche dans de petites embarcations en provenance d'Europe, a déclaré la ministre de l'Intérieur britannique au quotidien The Sun.

Le gouvernement britannique a promis d'intensifier son action contre les traversées illégales de la Manche alors que plus de 45.000 migrants ont effectué ce trajet dangereux l'année dernière. Selon cette nouvelle loi, les migrants qui arrivent à bord de petites embarcations verront leur demande d'asile jugée irrecevable et seront renvoyés vers un "pays tiers sûr" dès que possible, rapporte le journal. "Trop, c'est trop. Le peuple britannique veut que ce problème soit résolu", a déclaré au Sun la ministre de l'Intérieur Suella Braverman. "Ils en ont assez des discours musclés et des actions inadéquates. Nous devons arrêter les bateaux." Le nombre de migrants arrivant sur les côtes anglaises a plus que doublé au cours des deux dernières années et le Premier ministre Rishi Sunak a fait de ce sujet l'une de ses cinq grandes priorités présentées en janvier. L'année dernière, l'ancien Premier ministre Boris Johnson a conclu un accord pour envoyer au Rwanda des dizaines de milliers de migrants, dont beaucoup ont fait le voyage depuis l'Afghanistan, la Syrie ou d'autres pays en guerre, à plus de 6.400 km de là. Le premier vol dans le cadre de ces expulsions a été bloqué en juin par une décision de dernière minute accordée par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH). La Haute Cour de justice de Londres a ensuite jugé ces expulsions légales en décembre, mais les opposants cherchent à faire appel. La bataille juridique devrait se terminer devant la Cour suprême du Royaume-Uni et pourrait donc ne pas être résolue avant plusieurs mois. En novembre dernier, Rishi Sunak a conclu un accord avec la France pour intensifier la lutte contre l'immigration clandestine. Il doit se rendre à Paris cette semaine pour une réunion bilatérale au cours de laquelle la question devrait être un sujet de discussion majeur. (Reportage Michael Holden ; Version française Kate Entringer)