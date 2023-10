Le Royaume-Uni autorise le rachat par Hitachi de l'activité de signalisation ferroviaire de Thales

LONDRES (Reuters) - L'autorité de la concurrence britannique a annoncé mercredi qu'elle autoriserait l'acquisition par Hitachi de l'activité de signalisation de Thales, l'entreprise japonaise ayant répondu aux inquiétudes du régulateur en proposant de vendre une partie de son activité dans le domaine. L'autorité de la concurrence et des marchés (CMA) estimait que le rapprochement, d'un motant de 1,7 milliard d'euros, pourrait nuire à la concurrence, les deux entreprises étant les principaux fournisseurs de signalisation pour les lignes ferroviaires principales et urbaines, aux côtés de Siemens et d'Alstom. Hitachi a répondu en proposant de vendre ses activités de signalisation de grandes lignes existantes au Royaume-Uni, en France et en Allemagne, ce qui garantirait selon la CMA que des clients tels que Network Rail ne seraient pas affectés par la fusion. La CMA a également déclaré qu'elle n'était plus préoccupée par la concurrence dans les réseaux ferroviaires urbains comme le métro de Londres, après avoir examiné de nouveaux éléments. Hitachi a fait une offre similaire de vente d'actifs en France et en Allemagne afin de répondre aux préoccupations de l'UE en matière de concurrence. L'autorité de la concurrence de l'UE a fixé au 6 novembre la date limite pour rendre sa décision. (Reportage Paul Sandle ; version française Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer)