Le Royaume-Uni abaisse le niveau de menace terroriste en Irlande du Nord à "substantiel"

LONDRES, 6 mars (Reuters) - Le MI5, service de renseignement britannique chargé de la sécurité intérieure, a abaissé le niveau de menace terroriste en Irlande du Nord à "substantiel" contre "sévère" auparavant, ce qui signifie qu'une attaque est très probable. Il y a environ un an, le MI5 avait relevé le niveau de menace pour la région à "sévère", à la suite d'attaques contre des policiers et quelques semaines avant les célébrations marquant le 25e anniversaire d'un accord de paix qui a mis fin à 30 ans de violences. Ce dernier abaissement du niveau de menace "témoigne des efforts considérables déployés par les services de police d'Irlande du Nord et le MI5 pour lutter contre le terrorisme lié à l'Irlande du Nord", a déclaré le bureau du gouvernement britannique pour l'Irlande du Nord dans un communiqué mercredi. La décision de modifier le niveau de menace est prise par le MI5, indépendamment des ministres du gouvernement. A lire aussi... Bien que l'accord du Vendredi saint de 1998 ait largement mis fin à la violence en Irlande du Nord, les policiers peuvent parfois devenir la cible de petits groupes dissidents de militants majoritairement nationalistes. Le changement du niveau de menace en Irlande du Nord met la nation en conformité avec le niveau de menace national pour le Royaume-Uni. (Reportage Sarah Young, rédigé par Sachin Ravikumar ; version française Dimitri Rhodes, édité par Kate Entringer)