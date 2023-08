Le rover de la mission indienne Chandrayaan-3 commence son exploration

Le rover de la mission indienne Chandrayaan-3 commence son exploration













Crédit photo © Reuters

NEW DELHI (Reuters) - Le rover de la mission indienne Chandrayaan-3 a quitté la sonde jeudi pour commencer à explorer la surface du pôle sud de la Lune et à mener des expériences, a déclaré l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO). La sonde Chandrayaan-3 s'est posée sur la Lune mercredi, un succès qui marque l'émergence du pays en tant que puissance spatiale, quelques jours seulement après l'échec de l'alunissage russe annoncé dimanche. "Toutes les activités se déroulent comme prévu. Tous les systèmes sont normaux", a indiqué l'ISRO sur X, anciennement Twitter. "Les opérations de mobilité du rover ont commencé". Le robot mobile, ou rover, baptisé "Pragyan", est équipé de deux instruments permettant de mener des expériences sur les éléments et la composition chimique, ainsi que d'un exercice de planification de trajectoire robotique en vue d'une exploration future. La surface de la lune présente cependant de "nombreux problèmes" auxquels l'ISRO sera confrontés pour la première fois, notamment la poussière lunaire et les températures susceptibles d'avoir un impact sur les pièces mobiles, a déclaré Sreedhara Panicker Somnath, président de l'agence, à la chaîne de télévision CNN News 18. La poussière lunaire est différente de celle qui se trouve à la surface de la Terre et, en l'absence d'air, elle peut coller aux matériaux du rover, ce qui a un impact sur son fonctionnement, a-t-il ajouté. "Tout cela crée des problèmes dans ces mécanismes (...) alors voyons comment cela se passe", a ajouté le scientifique. Le Premier ministre Narendra Modi a déclaré jeudi que l'atterrissage réussi n'était pas l'oeuvre d'un seul pays, mais celle de l'humanité tout entière. (Reportage YP Rajesh et Sakshi Dayal ; version française Mariana Abreu, édité par Kate Entringer)