Le romancier britannique Martin Amis est mort à 73 ans

Le romancier britannique Martin Amis est mort à 73 ans













Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - Le romancier britannique Martin Amis, désigné en 2008 comme l'un des 50 plus grands auteurs britanniques depuis 1945 par le Times, est mort à l'âge de 73 ans, a annoncé samedi son éditeur. "(Martin Amis) laisse un héritage important et aura marqué le paysage culturel britannique de manière indélébile, il nous manquera énormément", a écrit Penguin Books sur Twitter. Martin Amis est décédé vendredi à son domicile de Lake Worth, en Floride, des suites d'un cancer de l'oesophage, a rapporté le New York Times, citant son épouse, Isabel Fonseca. Martin Amis est l'auteur de 14 romans, dont "Money, Money", "London Fields" et "La Flèche du Temps". Il a été nommé pour le Booker Prize deux fois, en 1991 et 2003. Fils de l'auteur Kingsley Amis, Martin Amis s'est établi aux Etats-Unis en 2011. En 2012, Martin Amis avait déclaré à Reuters que son roman "Lionel Asbo, l'état de l'Angleterre", qu'il venait de publier, était celui dont il était le plus satisfait. Il avait alors estimé qu'au fil du temps, "le génie s'affaiblit et le talent s'affirme". (Reportage Timothy Gardner et David Shepardson; version française Camille Raynaud)