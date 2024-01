Le roi Frederik X du Danemark succède à sa mère Margrethe II

Crédit photo © Reuters

par Stine Jacobsen et Johannes Birkebaek COPENHAGUE (Reuters) - Le roi Frederik X du Danemark est monté dimanche sur le trône, succédant à sa mère, la reine Margrethe II, qui a formellement abdiqué après 52 ans de règne sous le regard d'une foule importante réunie dans la capitale danoise pour ce moment historique. Agée de 83 ans, la reine avait créé la surprise lors de son discours annuel du Nouvel An en annonçant sa décision d'abdiquer, devenant ainsi le premier monarque danois à renoncer volontairement au trône en près de 900 ans. La succession en faveur de son fils aîné, le prince Frederik, a été officialisée lorsque la reine a signé la déclaration d'abdication au cours d'une réunion du Conseil de l'Etat au Parlement, a déclaré le palais royal. Le Danemark, l'une des plus anciennes monarchies au monde, n'a pas de cérémonie de couronnement. La réunion s'est tenue en présence de représentants du gouvernement, de Margrethe, de Frederik, 55 ans, de sa femme née en Australie Mary, et de leur fils aîné Christian, qui a 18 ans devient le nouvel héritier au trône du Danemark. Le nouveau roi doit être proclamé par la Première ministre Mette Frederiksen depuis le balcon du Parlement, avant une courte allocution du nouveau souverain. Malgré un froid glacial, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont convergé depuis tout le Danemark vers la capitale, signe de la grande popularité dont jouit toujours la monarchie dans le royaume de près de six millions d'habitants. Selon un sondage organisé après l'annonce de l'abdication de Margrethe, 82% des Danois interrogés ont estimé que son fils s'en sortirait bien, ou très bien, dans son nouveau rôle. "Nous sommes venus ici aujourd'hui parce que c'est l'histoire qui s'écrit sous nos yeux. On ne pouvait simplement pas ne pas être là", a dit Soren Kristian Bisgaard, 30 ans. Avec trois amis équipés de chaises de camping, il a ouvert pour l'occasion une bouteille de champagne. La reine n'a pas dévoilé les raisons exactes qui l'avaient poussé à abdiquer, tout en expliquant expliqué que l'opération du dos qu'elle a subie avec succès en février avait alimenté sa réflexion sur la nécessité de passer la main. (Reportage Stine Jacobsen et Johannes Birkebaek à Copenhague; version française Camille Raynaud et Gilles Guillaume)