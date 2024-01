Le roi Charles va être hospitalisé pour une hypertrophie de la prostate

Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - Le roi Charles III sera hospitalisé la semaine prochaine pour soigner une hypertrophie de la prostate, a fait savoir mercredi le Palais de Buckingham, précisant qu'il ne s'agissait pas d'un problème grave. "Comme des milliers d'hommes chaque année, le roi souhaite être soigné d'une hypertrophie de la prostate (...) Sa condition est bénigne", a déclaré le Palais dans un communiqué. Le calendrier de Charles, 75 ans, a été aménagé cette semaine sur conseil médical afin de lui permettre de se reposer, une décision qui a poussé Buckingham à effectuer cette annonce. (Reportage Michael Holden; version française Jean Terzian, édité par Tangi Salaün)