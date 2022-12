Le roi Charles rend hommage à Elizabeth II dans son premier message de Noël

par Sachin Ravikumar

LONDRES (Reuters) - Le roi Charles III a rendu hommage dimanche à sa défunte mère, la reine Elizabeth, dans son premier message de Noël en tant que monarque au Royaume-Uni et a évoqué sa foi en l'humanité à une époque de "grande anxiété et de difficultés".

Charles a déclaré qu'il partageait de "tout son coeur" la foi de sa mère en Dieu et en l'humanité. Il s'exprimait depuis la chapelle Saint-George du château de Windsor, lieu où repose la défunte reine et d'où Elizabeth avait elle-même délivré un message de Noël en 1999.

"C'est une croyance en l'extraordinaire capacité de chacun à toucher, avec bonté et compassion, la vie des autres et à faire briller une lumière dans le monde qui l'entoure", a déclaré Charles.

"Et en cette période de grande anxiété et de difficultés - que ce soit pour ceux qui, dans le monde entier, sont confrontés à des conflits, à la famine ou à des catastrophes naturelles, ou pour ceux qui, chez eux, trouvent le moyen de payer leurs factures et de garder leur famille nourrie et au chaud - nous voyons l'humanité de chacun."