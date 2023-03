Le roi Charles III reçu en grandes pompes en Allemagne

par Sarah Marsh BERLIN (Reuters) - Le roi Charles d'Angleterre a été accueilli avec les honneurs militaires mercredi en Allemagne, pour ce qui constitue sa première visite d'Etat en tant que souverain du Royaume-Uni après le report de son déplacement en France en raison de la crise liée à la réforme des retraites. Le choix de la France et de l'Allemagne pour cette première visite royale illustre la volonté du Royaume-Uni de normaliser les relations avec l'Union européenne, mises à mal par le Brexit. Charles III entend aussi profiter de sa visite de trois jours en Allemagne pour aborder les questions du développement durable et de la crise en Ukraine, a fait savoir le palais de Buckingham. Le président allemand Frank-Walter Steinmeier a accueilli le souverain britannique et la reine consort Camilla à la porte de Brandebourg, symbole de l'unité de l'Allemagne après avoir fait partie intégrante du mur de Berlin pendant la Guerre froide. "Aujourd'hui, six ans exactement après que la Grande-Bretagne a entamé le processus de sortie de l'Union européenne, nous ouvrons un nouveau chapitre de nos relations", a déclaré Frank-Walter Steinmeier, selon la transcription officielle de son allocution. Charles III s'adressera jeudi au Bundestag et rencontrera des réfugiés ukrainiens. Il assistera ensuite à une démonstration de véhicules amphibies servant à construire des ponts présentés par une unité militaire germano-britannique. Le roi d'Angleterre se rendra vendredi à Hambourg où il visitera une église détruite lors de la Seconde Guerre mondiale avant de rencontrer des responsables d'entreprises développant des technologies vertes dans le port. (Avec la contribution de William James et Michael Holden; version française Camille Raynaud et Tangi Salaun, édité par Blandine Hénault)