Le roi Charles III accueilli en grande pompe pour sa visite d'Etat en France

PARIS (Reuters) - Le roi Charles III a entamé mercredi une visite de trois jours en France au cours de laquelle il doit notamment rencontrer le président Emmanuel Macron à l'Elysée puis dîner au château de Versailles, avant un discours prévu jeudi au Sénat et un déplacement vendredi à Bordeaux. Sa visite, qui avait été reportée au printemps en raison des troubles liés à la réforme des retraites, s'inscrit dans un processus de réchauffement des relations entre le royaume et la France après les années chaotiques post-Brexit. LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS 16h45 - Le roi Charles III et le président Emmanuel Macron ont quitté à pied le palais de l'Elysée pour se diriger vers l'ambassade du Royaume-Uni, située non loin dans la rue du Faubourg Saint-Honoré. Les deux dirigeants ont salué la foule au passage, où l'on a pu entendre crier : "Vive le roi !". A l'ambassade, Charles III et Emmanuel Macron doivent planter deux chênes offerts par la France et issus du parc du château de Versailles, où est prévu un dîner dans la soirée. 15h30 - Le roi Charles III et le président Emmanuel Macron ont embarqué dans un même véhicule pour descendre l'avenue des Champs-Elysées, escortés de la garde républicaine. Les deux hommes, qui ont brièvement salué la foule par l'ouverture du toit, sont arrivés au palais de l'Elysée pour un entretien bilatéral où ils évoqueront les thèmes de la biodiversité, du climat, de l'intelligence artificielle mais aussi la guerre en Ukraine et la situation au Sahel. 14h45 - Charles III et la reine Camilla sont arrivés à l'Arc de Triomphe, en haut de l'avenue des Champs Elysées, où ils doivent assister à une cérémonie militaire et raviver la flamme du Soldat inconnu en compagnie du président Emmanuel Macron, de son épouse Brigitte, de plusieurs membres du gouvernement ainsi que des représentants des partis politiques représentés au Parlement français. Sur la célèbre avenue, Rozalie Zackova, 28 ans, qui travaille non loin, est venue voir le couple royal. "J'aime bien la famille royale, parce que c'est quelque chose d'inatteignable, je trouve que ça fait rêver, comme ils ont un statut particulier. Et puis aussi pour les gossips (ragots, NDLR) !". Son collègue Siham Bakali, 31 ans, est moins enthousiaste : "C'est un événement historique, et comme on est juste à côté on en profite. On espère surtout voir les avions", indique-t-il en référence à la Patrouille de France qui doit survoler la capitale. 14h00 - L'avion du roi Charles III et la reine Camilla a atterri à l'aéroport Orly (Val-de-Marne), près de Paris. Le couple royal a été accueilli à sa descente d'avion par la Première ministre, Elisabeth Borne, et l'ambassadrice de Grande-Bretagne en France, Menna Rawlings. (Rédigé par Blandine Hénault, avec le bureau de Reuters)