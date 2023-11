Le roi Charles fête son 75e anniversaire en lançant un programme alimentaire

Le roi Charles fête son 75e anniversaire en lançant un programme alimentaire













Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - Le roi britannique Charles III célèbre ce mardi son 75e anniversaire et va profiter de l'occasion pour lancer un nouveau programme, le "Coronation Food Project", destiné à lutter contre la pauvreté alimentaire et à réduire le gâchis. "Le besoin alimentaire est un problème réel et urgent, de même que le gâchis alimentaire - et si un moyen peut être trouvé pour combler le fossé entre eux, alors cela répondrait à deux problèmes en un", a-t-il écrit dans un article publié dans "Big Issue", un magazine traditionnellement vendu par des personnes sans-abri. Chantre depuis plus de cinq décennies de la protection environnementale et d'une économie durable, Charles dit espérer que ce projet "va permettre de trouver des moyens de réaliser cela - récupérer davantage de surplus alimentaires et les distribuer à ceux qui en ont le plus besoin". Il est prévu que Charle se rende ce mardi, en compagnie de son épouse Camilla, dans un centre de distribution de surplus alimentaires. Le roi doit aussi s'entretenir avec les principales chaînes de supermarchés britanniques afin de déterminer comment son projet peut permettre de redistribuer des biens alimentaires qui seraient sinon gâchés. D'après le "Coronation Food Project", 14 millions de personnes en Grande-Bretagne se trouvent dans une situation d'insécurité alimentaire, dans un contexte de hausse du coût de la vie qui a accentué le problème. Le roi Charles a par ailleurs prévu de présider une réception en l'honneur des infirmiers, dans le cadre d'événements marquant le 75e anniversaire du service national de santé britannique. (Reportage Michael Holden; version française Jean Terzian)