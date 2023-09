Le roi Charles entame mercredi une visite d'Etat de trois jours en France

Le roi Charles entame mercredi une visite d'Etat de trois jours en France













par Elizabeth Pineau et Michael Holden PARIS, 20 septembre (Reuters) - Le roi Charles III arrivera mercredi en France pour une visite d'Etat de trois jours au cours de laquelle lui et le président Emmanuel Macron espèrent parvenir à retisser les liens franco-britanniques après des années de crispation autour du Brexit. Le roi Charles et son épouse, la reine Camilla, débuteront leur visite par une cérémonie militaire à l'Arc de triomphe où ils assisteront notamment à un passage de la Patrouille de France et des Red Arrows britanniques. Un dîner d'Etat sera organisé mercredi soir au château de Versailles, où le couple royal se verra servir une entrée composée de "homard bleu et de tourteau de casier", de la volaille de Bresse accompagnée d'un gratin de cèpes et une assiette de fromages. Emmanuel Macron et son épouse Brigitte visiteront jeudi aux côtés du roi Charles et de la reine Camilla le chantier de la cathédrale de Notre-Dame, ravagée par un incendie en 2019. Le couple royal se rendra vendredi à Bordeaux pour y visiter notamment un vignoble biologique. Francophone, comme Elizabeth II avant lui, le roi Charles devrait évoquer l'affection profonde que sa mère portait à la France, ont indiqué des responsables, alors que ce déplacement devrait servir à retisser des liens franco-britanniques mis à mal par le Brexit. Initialement programmée au printemps peu après leur couronnement, la visite d'Etat de Charles et Camilla en France a été reportée en raison des troubles liés à la réforme des retraites. (Reportage Elizabeth Pineau, Michael Holden et Noemie Olive; rédigé par Ingrid Melander et Michel Rose; version française Camille Raynaud)