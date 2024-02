Le roi Charles d'Angleterre souffre d'un cancer

Le roi Charles d'Angleterre souffre d'un cancer













(Ajoute Macron) par Michael Holden et Muvija M LONDRES, 5 février (Reuters) - Le roi Charles d'Angleterre souffre d'un cancer et doit suspendre ses apparitions publiques, a annoncé lundi le palais de Buckingham dans un communiqué, sans préciser la nature du cancer. D'après une source royale, il ne s'agit pas d'un cancer de la prostate. Charles III, âgé de 75 ans, est "totalement positif" et a hâte de retrouver son rôle public dès que possible, a ajouté le palais. Le souverain, qui a succédé à sa mère Elisabeth II en septembre 2022, a subi la semaine dernière une "intervention correctrice" pour une hypertrophie de la prostate et a passé trois nuits à l'hôpital. Un problème distinct de cette hypertrophie de la prostate a alors été relevé et des examens ont permis d'identifier une forme de cancer, a dit Buckingham. "Sa Majesté a commencé aujourd'hui un programme de traitements réguliers et il lui a été conseillé de repousser ses interventions en public", a déclaré Buckingham. "Pendant cette période, Sa Majesté continuera de s'occuper des affaires d'Etat et des formalités administratives comme d'habitude." "Sa Majesté a choisi de partager son diagnostic pour éviter les spéculations et dans l'espoir que cela puisse aider le public à comprendre tous ceux qui, dans le monde, sont touchés par le cancer", a souligné le Palais. Le prince Harry, son fils cadet, s'est entretenu avec son père et rejoindra le Royaume-Uni ces prochains jours, selon une source proche du prince. Harry vit en Californie avec son épouse Meghan et leurs deux enfants après que le couple a renoncé à son rôle royal en 2020. La semaine dernière, la princesse de Galles, épouse du prince William, héritier de la couronne britannique, a été admise à l'hôpital pour une opération à l'abdomen. Le séjour de Kate Middleton à la London Clinic a fait l'objet d'informations parcellaires, ce qui a alimenté la rumeur sur son état de santé. Le palais de Kensington, résidence du prince et de la princesse de Galles, avait toutefois fait savoir qu'il ne s'agissait pas d'un cancer. Le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, a adressé au roi des voeux de "rétablissement complet et rapide". "Je n'ai aucun doute sur le fait qu'il sera de retour en pleine forme en un rien de temps et je sais que le pays entier lui souhaite bonne chance", a dit le locataire du 10 Downing Street via le réseau social X. De son côté, le président américain Joe Biden s'est dit "inquiet" de la santé du monarque britannique, ajoutant qu'il comptait l'appeler dans les prochains jours. Le président français Emmanuel Macron a souhaité à Charles III un "prompt rétablissement". Keir Starmer, leader de l'opposition britannique, a également souhaité un prompt rétablissement au roi Charles III. "Au nom du parti travailliste, je souhaite à Sa Majesté mes meilleurs voeux pour son rétablissement. Nous avons hâte de le voir de retour en pleine forme." Le maire de Londres, Sadiq Khan, a formulé les mêmes voeux. "Au nom des Londoniens, je souhaite à Sa Majesté un prompt et complet rétablissement. J'attends avec impatience son retour en pleine forme dès que possible." (Rédigé par Mike Holden, Muvija M and William James; version française Zhifan Liu, édité par Jean Terzian)