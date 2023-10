Le risque géopolitique s'accroît, Wall Street attendue en recul

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en baisse à l'ouverture mercredi, tandis que les Bourses européennes déclinent à mi-séance, inquiètes de l'escalade des tensions au Moyen-Orient malgré le rebond de l'activité en Chine et de bons résultats d'entreprises. Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street dans le rouge, le Dow Jones cédant 0,3%, tandis que le Standard & Poor's 500 abandonne 0,44% et le Nasdaq 0,56%. À Paris, le CAC 40 décline de 0,58% à 6.988,97 points vers 10h33 GMT, contre 0,45% pour le FTSE à Londres, et 0,6% pour le Dax à Francfort. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 cède 0,4%, contre 0,66% pour l'EuroStoxx 50 et 0,61% pour le Stoxx 600. La frappe contre un hôpital de Gaza dans la nuit de mardi à mercredi a ravivé les inquiétudes sur un possible embrasement du conflit entre Israël et le Hamas, ce alors que le président américain Joe Biden est arrivé mercredi en Israël pour tenter d'apaiser les tensions. Joe Biden devait assister à un sommet réunissant les pays voisins d'Israël, qui a été annulé après la frappe, tandis que l'Iran a promis une "réponse dure" au bombardement de l'hôpital et le Hezbollah un "jour de colère sans précédent", portant les cours du brut à un plus haut depuis deux semaines. Les bons chiffres chinois ne parviennent pas à rassurer les marchés, le produit intérieur brut (PIB) ayant progressé au troisième trimestre plus fortement qu'attendu, à 4,9% en rythme annuel, tandis que les ventes au détail pour le mois de septembre étaient en hausse de 5,5%, contre un consensus de 4,9%. Compliquant la situation, l'économie américaine se révèle robuste et fait craindre une politique monétaire restrictive plus longue que prévu, tandis que les résultats des entreprises aux Etats-Unis surprennent par leur solidité. "Entre solidité macro, tensions sur les taux, risque géopolitique extrême et résultats micro positifs pour l’instant, les actifs risqués continuent d’hésiter en mode consolidation", résument les stratégistes de Natixis. "(Mercredi) matin, la publication d’une croissance chinoise plus forte qu’attendu ne parvient pas à tirer les actifs risqués à la hausse sur fond de renforcement des tensions au Moyen-Orient." Six membres du conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale s'exprimeront mercredi avant Jerome Powell, président de l'institution, tandis que le Livre beige de la Fed et des données sur la construction de logements aux Etats-Unis sont attendus dans la journée. PETROLE Le brut est en nette hausse, inquiet de la montée des tensions en Israël et soutenu par les bons chiffres économiques chinois. Le Brent progresse de 3% à 92,6 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) grignotant 3,16% à 89,4 dollars. LES VALEURS A SUIVRE A WALL STREET Les valeurs liées aux semi-conducteurs poursuivent leur baisse, Nvidia ayant notamment prévenu mardi qu'il pourrait être contraint de déplacer certaines opérations hors des pays qui sont dans le champ d'application des restrictions à l'exportation des États-Unis. Amazon.com va devenir un client des outils de productivité bureautique de Microsoft, dans le cadre d'un accord d'une valeur de plus d'un milliard de dollars, a rapporté mardi le site d'information Insider. Les valeurs liées au secteur de l'aviation déclinent, après que United Airline a abaissé ses prévisions de bénéfices pour le quatrième trimestre. LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE Nexi bondit de 9,87% en tête du Stoxx 600 après une information de presse selon laquelle CVC Capital Partners envisagerait une offre potentielle sur la société de paiements. Son concurrent français Worldline prend 3,96%, en tête du CAC 40, les investisseurs s'attendant à ce qu'une offre soit faite à terme sur Worldline. Air France abandonne 4,48% après avoir déclaré qu'il cesserait d'exploiter la plupart des vols domestiques au départ de l'aéroport de Paris-Orly d'ici l'été 2026, afin de faire face à la baisse de la demande pour les vols domestiques. En Europe, ASML abandonne 1,62%, le fabricant d'équipements de semi-conducteurs ayant annoncé anticiper un chiffre d'affaires quasiment stable pour 2024, ce qui pèse sur le secteur. L'indice des nouvelles technologies cède 1,42%. L'énergie affiche la meilleure performance des secteurs du Stoxx 600, en hausse de 0,76%, soutenue par la progression du pétrole qui s'inquiète de l'escalade au Moyen-Orient. L'équipementier sportif allemand Adidas prend 4,75% à la faveur du relèvement mardi soir de sa prévision de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année. TAUX Les rendements reculent après avoir bondi en début de semaine, inquiets de la résistance de l'économie américaine, les investisseurs recherchant des actifs sûrs dans un contexte d'escalade des tensions au Moyen-Orient. Le rendement du Treasury à dix ans cède 1,5 pb à 4,8322%, le deux ans reculant de 3,2 pb à 5,1819%. Le rendement du dix ans allemand est stable à 2,882%, celui du taux à deux ans s'érodant de 1,3 pb à 3,233%. CHANGES L'attentisme demeure sur les marchés de change, qui attendent de nombreux commentaires de membres du conseil des gouverneurs de la Fed et la publication du Livre beige. Le dollar fait du surplace face à un panier de devises de référence, l'euro perd 0,18% à 1,0556 dollar et la livre sterling est immobile à 1,2177 dollar. PLUS D'INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR ATTENDU CE JOUR (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)