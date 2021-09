Le risque Evergrande pèse de nouveau sur la tendance

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes reculent en début de séance vendredi, effaçant une partie de leurs gains de la veille face au regain d'inquiétude suscité par les difficultés financières du géant chinois de l'immobilier Evergrande.

À Paris, le CAC 40 perd 0,73% à 6.653,23 points vers 07h35 GMT. A Londres, le FTSE 100 cède 0,16% et à Francfort, le Dax abandonne 0,76%.

L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,79%, le FTSEurofirst 300 de 0,41% et le Stoxx 600 de 0,64%.

Ce dernier affiche encore une progression de 0,58% depuis le début de la semaine et le CAC 40 une hausse de 1,3%. Mais les investisseurs restent préoccupés par les risques liés à Evergrande. Plusieurs porteurs d'obligations émises par le groupe n'ont pas reçu jeudi les intérêts arrivés à échéance, a-t-on appris de plusieurs sources proches du dossier.

Un éventuel défaut du groupe ne serait formellement constaté qu'au terme d'une période de grâce de 30 jours, ce qui laisse du temps à Evergrande comme aux autorités chinoises pour tenter de trouver une solution.

Ce facteur pénalise particulièrement les valeurs les plus exposées au marché chinois: à Paris, LVMH (-1,54%) et Kering (-2,10%) figurent ainsi parmi les plus fortes baisses du CAC 40.

Les valeurs du secteur des matières premières (-0,88%) et les bancaires (-0,39%) souffrent quant à elles de prises de bénéfice après leur forte hausse de jeudi.

A Francfort, Adidas et Puma cèdent respectivement 3,6% et 2,62% après l'avertissement lancé par leur grand concurrent américain Nike sur le risque de pénuries pendant la période clé des fêtes de fin d'année.

Dans ce contexte peu favorable, Antin Infrastructures Partners réussit son entrée en Bourse: le titre du spécialiste de l'investissement dans les infrastructures s'échange à 30,48 euros, soit 27% au-dessus de son prix d'introduction.

(Reportage Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)