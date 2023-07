Le retour d'El Niño pourrait faire grimper les températures mondiales encore plus vite

GENEVE, 4 juillet (Reuters) - Les températures pourraient atteindre des records dans de nombreuses régions du monde avec le retour, pour la première fois en sept ans, du phénomène El Niño dans le Pacifique tropical, a déclaré l'Organisation météorologique mondiale (OMM) mardi. El Niño, un réchauffement de la surface de l'océan Pacifique oriental et central, contribue à déclencher des évènements météorologiques extrêmes, allant des cyclones tropicaux aux pluies diluviennes, en passant par des sécheresses. L'année 2016, la plus chaude jamais enregistrée dans le monde, a coïncidé avec un fort évènement El Niño, et selon l'OMM, le record de 2016 pourrait bientôt être battu. "Il est difficile de dire si ce sera cette année ou l'année prochaine", a déclaré Wilfran Moufouma Okia, chef du service régional de prévision du climat de l'OMM, à la presse à Genève. "Ce que nous savons, c'est qu'au cours des cinq prochaines années, nous connaîtrons probablement l'une des années les plus chaudes jamais enregistrées". L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré le mois dernier qu'elle se préparait à une propagation accrue de maladies virales comme la dengue, Zika et le chikungunya, liées à El Niño. Pendant El Niño, les vents soufflant vers l'ouest le long de l'équateur ralentissent et les eaux chaudes sont poussées vers l'est, ce qui entraîne un réchauffement des températures de surface des océans. Ce phénomène se produit en moyenne tous les deux à sept ans et peut durer de neuf à douze mois, selon l'OMM. Il est généralement associé à une augmentation des précipitations dans certaines régions du sud de l'Amérique du Sud, du sud des États-Unis, de la Corne de l'Afrique et de l'Asie centrale. Par le passé, il a provoqué de graves sécheresses en Australie, en Indonésie, dans certaines parties du sud de l'Asie, en Amérique centrale et dans le nord de l'Amérique du Sud. (Reportage Gabrielle Tétrault-Farber, version française Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)