"Le resserrement du crédit rend la remontée des taux moins pressante" dit Powell

NEW YORK, 19 mai (Reuters) - Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, a déclaré vendredi que les séquelles des récentes turbulences dans le secteur bancaire atténuaient la pression sur la banque centrale pour remonter ses taux d'intérêt. Le resserrement des conditions de crédit implique que "notre taux directeur n'aura peut-être pas besoin d'augmenter autant qu'il l'aurait fait autrement pour atteindre nos objectifs", a déclaré Jerome Powell lors d'une conférence à Washington. (Michael S. Derby, version française Laetitia Volga, édité par Jean-Stéphane Brosse)