Le représentant spécial de l'Onu pour le Soudan déclaré persona non grata

LE CAIRE, 9 juin (Reuters) - Le Soudan a annoncé jeudi que le représentant spécial des Nations unies pour le Soudan, Volker Perthes, avait été déclaré persona non grata. Le général de l'armée soudanaise Abdel Fattah al Bourhan avait déjà exprimé sa désapprobation à l'égard du chef de la Mission intégrée des Nations Unies pour l'assistance à la transition (UNITAMS). Des manifestations avaient été organisées avant le début du conflit devant la mission de Volker Perthes par des partisans de l'ancien dirigeant soudanais, Omar el Béchir. (Reportage Ahmed Tolba et Nafisa Eltahir; version française Camille Raynaud)