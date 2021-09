Le Renseignement ne croyait pas que Kaboul chuterait cette année, selon Raab

Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - Les services de renseignement jugeaient peu probable le scénario d'une chute de Kaboul aux mains des taliban avant la fin de l'année, a déclaré mercredi le ministre britannique des Affaires étrangères devant des parlementaires à Londres.

Au terme d'une offensive éclair parallèlement au retrait militaire des Etats-Unis d'Afghanistan, les taliban se sont emparés sans coup férir de Kaboul dès le 15 août, amenant les pays occidentaux, dont la Grande-Bretagne, à évacuer dans l'urgence et le chaos leurs ressortissants et leurs collaborateurs afghans.

"L'évaluation centrale sur laquelle nous basions nos opérations (...) est que le plus probable, la proposition centrale était que, étant donné le retrait militaire à la fin août, on observerait une détérioration régulière à partir de ce point et qu'il était peu probable que Kaboul tombe cette année", a dit Dominic Raab à la commission des Affaires étrangères de la Chambre des communes.

"Cela ne signifie pas que nous n'avons pas préparé des plans pour faire face à tout type de situation (...) ni testé d'autres propositions. Et pour être clair, c'est quelque chose qui était largement partagé - cette évaluation - entre les alliés de l'Otan", a ajouté le secrétaire au Foreign Office.

(Reportage Kylie MacLellan, version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)