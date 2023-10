Le rendement des Treasuries à 10 ans rejoint les 5% pour la première fois depuis 2007

NEW YORK, 19 octobre (Reuters) - Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans, une référence pour le coût de l'emprunt à travers le monde, a atteint 5% jeudi pour la première fois depuis le 20 juillet 2007. Il s'est élevé jusqu'à 5,001% avant de refluer à 4,989%, ce qui représente toujours une hausse de 8,8 points de base sur la journée et d'environ 27 pdb depuis le début de la semaine. Les investisseurs s'attendent à ce que, face à la résistance de l'économie américaine malgré le vigoureux tour de vis monétaire entrepris par la Réserve fédérale, cette dernière ne maintienne des taux élevés sur une période prolongée pour ramener l'inflation à son objectif. (Rédigé par Herbert Lash, version française Bertrand Boucey)