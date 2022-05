Le rendement allemand à 10 ans au plus haut depuis 2015

LONDRES, 3 mai (Reuters) - Le rendement du Bund allemand à dix ans, référence pour les marchés obligataires de la zone euro, a atteint mardi 1% pour la première fois depuis 2015, trois mois et demi après son retour en territoire positif.

Les rendements des emprunts d'Etat de la région montent depuis plusieurs mois en raison de l'accélération de l'inflation et de la perspective de plus en plus nette d'un resserrement de la politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE).

Le dix ans allemand est monté brièvement à 1,004%. Celui des OAT à dix ans françaises, à 1,533%, a atteint de son côté son plus haut niveau depuis août 2014. (Version française Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)