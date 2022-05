Le rendement à deux ans allemand au plus haut depuis 2011

(Reuters) - Le rendement des emprunts d'Etat à deux ans allemands a atteint mardi son plus haut niveau depuis plus de dix ans après la publication de statistiques suggérant que l'inflation dans la zone euro a été plus forte qu'anticipé en mai.

Comme en Espagne et en Allemagne, l'inflation a dépassé le consensus en France en mai selon la première estimation publiée en début de matinée par l'Insee, pour atteindre 5,8% en rythme annuel aux normes harmonisées européennes (IPCH).

François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France et membre à ce titre du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE), a déclaré que ce chiffre confirmait la nécessité de remonter les taux d'intérêt.

En Allemagne, la hausse des prix à la consommation a atteint 8,7% sur un an, le chiffre le plus élevé enregistré depuis près de 50 ans.

Le rendement des titres à deux ans allemands est monté en début de séance à 0,472%, son plus haut niveau depuis novembre 2011, avant de revenir à 0,43%.

